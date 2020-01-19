Гороскоп 19 января: Стрельцам необходимо проявить осторожность, у Раков дополнительные расходы

Восход Солнца: 08:20

Заход Солнца: 17:00

Солнце в Козероге.

Овен. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Не торопитесь принимать скоропалительных решений, не ищите компромиссов — пустите все на самотек, и судьба сама подскажет нужное решение.

Телец. День символизирует разочарования и нестабильность в эмоциональном плане. Многим Тельцам будет трудно разобраться в сложных процессах сегодняшнего дня. Множество вариантов в решении проблем приведут Вас в замешательство. Высока вероятность ошибок и просчетов. В отношениях с детьми-подростками вероятны недопонимание и отчуждение.

Близнецы. Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Решение многих текущих проблем принесет Вам удовлетворение и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше обаяние усилится, что благоприятно скажется на отношениях с окружающими людьми.

Рак. Тяжелый и опасный день. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Существует вероятность появления дополнительных расходов.

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Лев. Сегодня весьма вероятны сложности в личной жизни: огромное стремление к свободе в значительной степени подавляет чувство долга перед близким человеком или родственниками, поэтому вероятны ссоры или взаимное недовольство.

Дева. День отмечен снижением жизненной энергии, падением уровня материального благосостояния. Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие.

Весы. Противоречивый двойственный день. Возможны неожиданная прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению — оно будет ошибочным. Способность к анализу и острый, пытливый ум помогут Весам найти выход из противоречивых ситуаций.

Скорпион. Вероятно, Вам придется перенести все свое внимание на домашние проблемы. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в Вашу пользу, если Вы избавитесь от иллюзий. Вам придется контролировать свои расходы. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

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Стрелец. Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Все благополучно разрешится, если Вы будете действовать по своему обыкновению обдуманно и осторожно.

Козерог. Сегодняшние проблемы на службе могут изменить настроение к худшему, но постарайтесь не вымещать злобу на домашних. Сконцентрируйтесь лучше на самом главном и постарайтесь не замечать неприятностей, происходящих вокруг Вас.

Водолей. В первой половине дня работа потребует от Водолеев максимальной работоспособности, самодисциплины и организованности. Проблемы не отпустят Вас и дома. Придется засучить рукава и навести в конце концов порядок.

Рыбы. Критический день. Если Вы не справитесь с личными проблемами, возникшими в течение прошедшей недели, то велика вероятность крупных ссор или разрыва. Вам на время покажется, что у Вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Но не надо сгущать краски.

Астролог: Вальдемар Небоходцев