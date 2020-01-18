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18января
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сегодня, 21:07 0

«Русский уголь» на треть увеличил добычу каменного угля в 2019 году

«Русский уголь» на треть увеличил добычу каменного угля в 2019 году
Фото: pixabay.com

Предприятия компании «Русский уголь» добыли в 2019 году на разрезах в Сибири 6,85 миллиона тонн каменного угля. В 2018 году там было добыто 5,26 миллиона тонн угля. Таким образом, рост добычи угля в 2019 году составил 1,59 миллиона тонн, или около 30 %.

«Рост обусловлен вхождением в состав "Русского Угля" разреза "Кирбинский" в Хакасии, а также увеличением добычи каменного энергетического угля на разрезах "Степной" (Хакасия) и "Саяно-Партизанский" (Красноярский край)», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2019 году на 100 тысяч тонн – с 1 до 1,1 миллиона тонн – выросла добыча каменного энергетического угля марки «Г» и «ДГ» на разрезе «Саяно-Партизанский» в Красноярском крае. Также на 200 тысяч тонн выросла в 2019 году добыча угля марки «Д» на разрезе «Степной» (Хакасия) – с 4,2 до 4,4 миллиона тонн. Кроме того, в 2019 году разрез «Кирбинский», отрабатывающий запасы Бейского каменноугольного месторождения, впервые вышел на годовую производственную мощность в 1 миллион тонн, сообщает «Интерфакс».

«Русский уголь» входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева. Имеет производственные активы в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В состав компании входят семь угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.

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#производство

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