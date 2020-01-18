Черт с медведем гадали и колядовали в центре Благовещенска (видео)

Выпустить петуха или принести домой немного сена для гадания — делать это в городе странно. А вот побросать валенки на елку или растопить восковую свечу — пожалуйста. Актеры театральной студии «Этюд» в святочные дни не только гадали, но и колядовали, пополнив и свой культурный багаж, и подарочный мешок.

Есть поверье, что вечер накануне Крещения самый верный для гадания, но подходят для него и все дни святочной недели. В театральной студии «Этюд» этот вид народного творчества изучают уже восемь лет. Участники собираются в зале старинного особняка, бывшей резиденции генерал-губернатора и при свечах начинают тайное действо.

«Каждый раз мы стараемся искать новые гадания. Я, например, в этот раз испекла пирог. В каждый кусочек положила разные начинки: монетку, бумагу, ткань, ягодку, фасолинку, леденец и кольцо. Кому что попалось. Ткань — это исполнение желаний, нитка – нить судьбы, кольцо – замужество. Можно воды налить в миску и на порог на улицу поставить. Если ровно замерзнет, жизнь будет спокойная, если бугорок — то прибыль или рождение ребенка, а если ямка — к убыткам. Дети обычно смеются, какие бывают результаты. Интересно, это ведь часть культуры», — рассказала режиссер театральной студии «Этюд» Екатерина Набока.

Еще кидали валенок на елку, если он застрял – девушка выйдет в этом году замуж. Если упал – то нет. Еще можно перекинуть валенок через забор, чтобы он упал на дорогу. Выйти и посмотреть, в какую сторону смотрит носок обуви. Именно оттуда и придет милый. Если носок валенка повернется в сторону забора, замужество в наступающем году ждать смысла нет.

Самые верные гадания в старину были в бане – там никто не мешал, а таинственности было хоть отбавляй. Гадают сегодня и на воске: свеча должна быть обязательно восковой, а не парафиновой, а вода — из топленого снега. По вылитым восковым очертаниям и предсказывали будущее, расшифровывая значения примерно так же, какие используются при гадании на кофейной гуще. Еще жгли бумагу и по тени «читали» образы.

Из современных гаданий есть чтение ответа на поставленный вопрос на случайной странице книги или даже по лифту: если кто-то вызовет вверх, значит, желание исполнится, вниз — нет.

А еще в святки колядовали — рядились в шкуры животных, ходили по дворам и пели песни. Это сейчас даже в деревнях смс-картинками друг друга поздравляют, а раньше непременно ходили друг к другу в гости, поздравлять и сыпать рис или пшено.

Воспитанники театральной студии «Этюд» традиционно ходят колядовать в жилом районе возле городского парка.

«Шли, колядовали, поздравляли встречных с праздниками, сыпали пшено в руки, на машины. Люди давали конфеты, что-то съестное. Больше всего, кстати, наколядовали в автомобилях, которые останавливались», — рассказала Екатерина.

В близлежащих домах им охотно открывали домофоны, а вот квартиры – не всегда. Колядующие в образе черта и медведя, наверняка, пугали жильцов. К тому же люди не хотят, чтобы сыпали на пол пшено, – потом убирать надо, говорят этюдовцы.

По поверьям, пшено нельзя просто выбрасывать, оно хранит энергетику на богатство, здоровье, счастье. Его надо собрать и держать до следующего года, чтобы скормить птицам. Впрочем, находились и такие, кто ждал прихода колядующих. В одной квартире женщина рассказала, что каждому колядующему надо обязательно давать по монетке, чтобы в дом удача пришла, здоровье и богатство, сообщается в блоге Культпросвет.

Фото и видео: театральная студия Этюд