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18января
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В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Фото: pixabay.com

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, как бороться со звонками и сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.

Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений. При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из call-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.

Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама. «По вашему первому устному требованию они должны прекратить вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», – отмечает РИА Новости.

Если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.

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#закон #связь

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