Вопрос развития энергосистемы Свободного вынесут на правительственную подкомиссию

Министерство энергетики РФ поддержало предложения Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по развитию энергосистемы города Свободный Амурской области. Согласно оценкам экспертов, прогнозируемая потребность города в электроэнергии на 2020–2024 годы составит 33 МВт.

«Сегодня Свободный активно развивается: строится новое жилье и социальные объекты, развивается малое и среднее предпринимательство, а для этого необходимы энергетические мощности. Важно просчитать не только существующую потребность, но и перспективную: на несколько лет вперед», – отметил исполняющий обязанности министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В ходе обсуждения реализации проекта инфраструктурного обеспечения новых территорий застройки Свободного представители министерств рассмотрели несколько вариантов создания дополнительных мощностей: строительства подстанций и линий электропередач. В итоге на совещании было принято решение, что самым лучшим вариантом будет проект, предусматривающий реконструкцию ПС 500 кВ Амурская (сооружение РУ 110 кВ Амурская с двумя линейными ячейками), строительство ПС 110/35/10 кВ Импульс (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и строительство воздушной линии электропередачи 110 кВ Амурская-Импульс (двухцепная). Этот проект будет вынесен на обсуждение правительственной подкомиссии, которая пройдет в феврале под председательством вице-премьера РФ.

В Минвостокразвития отмечают, что средства на реконструкцию и строительство объектов энергетики будут выделены по программе «Единой субсидии». Благодаря ей в Свободном уже выполнен ряд мероприятий. Например, построен детский садик, отремонтированы отделения в Свободненской больнице и многое другое.

В Благовещенске построены участки набережной реки Амур, и идет капитальный ремонт отделения реанимации областной клинической больницы. Всего во всех 11 регионах Дальнего Востока по программе «Единая субсидия» до 2022 года будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.