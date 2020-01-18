Хоккейный турнир на границе России и Китая завершился тройной победой амурчан (фото)

Три поколения амурских хоккеистов в трех матчах на льду пограничной реки Амур забили в ворота соперников 14 шайб, а в свои пропустили три. Все три игры международного турнира «Содружество» завершились уверенной победой российских команд.

Очередной, уже четвертый международный хоккейный турнир «Содружество» прошел между пограничными городами Благовещенск и Хэйхэ в субботу, 18 января. Традиционно местом проведения соревнований стал лед пограничной реки Амур, где подготовили хоккейную площадку и трибуны для болельщиков. Спортивная площадка была расположена вдоль границы: на северной половине располагалась российская сторона, на южной – китайская. И пересекать незримую черту было нельзя. Только на самой хоккейной площадке граница исчезала, и спортсмены двух государств могли встретиться друг с другом, обменяться приветствиями, сыграть в любимую игру.

В 2020 году программу турнира расширили. К детским и юношеским сборным добавились ветераны – команды с участниками 1975 года рождения и старше. В прошлые годы амурская молодежь уже доказывала свое мастерство. Опытным хоккеистам на международном соревновании это предстояло сделать впервые. Игры амурчанам дались нелегко: трижды за турнир судьи удаляли игроков с площадки за нарушения, и все три раза в меньшинстве оказывалась российская сторона. Тем не менее игры оказались богатыми на голы и острые моменты.

Вышедшие на амурский лед команды уже встречались в этом составе на китайской стороне. Каждая амурская команда в этом году сыграла с хозяевами по две игры примерно с одинаковым результатом: первый матч россияне уверенно выигрывали, второй завершали ничьей.

Открыли четвертый международный турнир «Содружество» официальные лица. От китайской стороны выступил заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншен, от амурской – губернатор Василий Орлов. Василий Александрович традиционно обошелся без услуг переводчика. Сначала он поздравил всех со спортивным праздником на китайском языке, а потом перевел приветствие на русский.

«Сегодня у нас замечательный день: четвертый международный матч по хоккею. Его главная цель – укрепление взаимоотношений между нашими странами, – пояснил амурский губернатор. – Я хочу пожелать успеха российской команде, нам всем – хорошего праздника!»

Пожелания Василия Орлова оправдались в полной мере. Младшая амурская сборная, составленная на базе клуба «Форвард», сыграла с китайскими соперниками один 10-минутный период. Юные спортсмены из провинции Хэйлунцзян начали игру напористо, стараясь перевести ее на половину россиян. Однако примерно к середине встречи ситуация изменилась. Амурские хоккеисты стали стремительно прорываться к воротам. Две атаки оказались результативными: первый гол забил Егор Курило (№ 28), второй – Никита Поздняков (№ 17). Соперники не смогли им ответить, итоговый счет встречи – 2:0 в пользу России. Кстати, с таким же счетом завершился первый матч и в 2019 году.

Второй матч турнира – среди юношей – проходил на совершенно других скоростях. Пожалуй, это была самая динамичная игра дня. В прошлом году юноши, в отличие от младших товарищей, не смогли победить, и часть мачта китайские игроки даже вели в счете. Она закончилась ничьей.

Игра показала, что за год многое изменилось. В первом периоде китайская команда также ринулась в атаку, но очень скоро амурчане активизировались, и к концу периода они уже вели со счетом 2:0. Голы забили Давид Чумак (№ 38) и Степан Бардов (№ 26). Однако команда Хэйлунцзян не желала сдаваться. Второй период оказался далеко не таким простым для российской стороны. Китайские хоккеисты постоянно шли в атаку и открыли счет. Ближе к концу второго периода амурчане отыгрались, но по его итогам команды сыграли на равных.

Совершенно другая амурская сборная вышла на лед в третьем периоде. Казалось, их невозможно остановить, и любая задумка им удается. Очередной гол забивает Степан Бардов, затем счет увеличивают Александр Кугай (№ 10) и Никита Бородин (№ 14). В это время судьи усмотрели первое нарушение и удалили одного амурского хоккеиста на две минуты. Китайская команда моментально реализовала численное преимущество и забила второй гол. Россиян это не остановило: оставаясь в меньшинстве, они возобновили атаки, и перед самым концом игры Михаил Ефимов (№ 10) забил еще один гол. Итог встречи – 7:2 в пользу россиян.

Самая старшая амурская сборная была сформирована на основе клуба «Темп». На фоне юношей ветераны были не столь стремительны, но зато основательны. Их атаки длились долго, амурчане старались не отдавать шайбу и за одну атаку могли пробить по воротам соперника пять-шесть раз. Счет открыл Руслан Гостевский, выступавший под № 17. Знаковый номер для всего советского и российского хоккея, удачный номер для четвертого турнира «Содружество» – один игрок с таким номером уже забил гол в первой игре. Кроме того, под этим номером именно в команде «Темп» какое-то время играл бывший губернатор Амурской области Александр Козлов.

Первый период в 2020 году для всех игр заканчивался одинаково. Андрей Глушич (№ 10) забил шайбу в ворота, и амурчане ушли на перерыв со счетом 2:0. А во втором периоде начались сложности: амурского хоккеиста удалили на две минуты за подножку. Однако взрослые хоккеисты, оказавшись в меньшинстве, не растерялись, они спокойно продержались штрафное время. Как только равновесие сил было восстановлено, Руслан Гостевский оформил дубль. Он же забил еще одну шайбу в третьем периоде, однако сделал это так быстро, что не все гол заметили. Спортивный снаряд обнаружили под китайским вратарем, Руслан утверждал, что до этого он побывал в сетке. Спорная ситуация была решена в пользу амурской команды – гол засчитали. Он стал четвертым для «Темпа» и третьим для Руслана Гостевского, который оказался героем матча.

Кстати, этот амурский хоккеист играл не только за «Темп». 10 мая 2018 года Руслан входил в состав сборной Ночной хоккейной лиги, которая играла против команды Владимира Путина «Легенды хоккея». В том мачте президент России забил сборной пять шайб.

В финальном периоде третьей игры «Содружества» амурчане забили еще один гол. Сделал это Игорь Сапунов (№ 11). И все же китайские спортсмены смогли избежать сухого поражения и буквально на последней минуте забили гол престижа.