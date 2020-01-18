В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн.

По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции. «Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», – сказал глава Минздрава.

Среди таких регионов и Амурская область, где, как сообщало ИА «Амур.инфо», введен запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

Снюс – некурительный бездымный табак с никотином – запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги, например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в 10 раз выше, чем в табачных изделиях, сообщает РИА Новости.

В последние месяцы СМИ писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.

В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне – Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию.