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18января
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сегодня, 19:01 2

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Фото: pixabay.com

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн.

По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции. «Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», – сказал глава Минздрава.

Среди таких регионов и Амурская область, где, как сообщало ИА «Амур.инфо», введен запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

Снюс – некурительный бездымный табак с никотином – запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги, например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в 10 раз выше, чем в табачных изделиях, сообщает РИА Новости.

В последние месяцы СМИ писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.

В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне – Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Это еще один повод в изменении Конституции РФ, в части отмены моратория о смертной казни. Главарей ОПГ, их активных соучастников, дилеров, в том числе компьютерных - только смертная казнь через повешение. Без права публичного захоронения.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    41 минута назад

    Kotik0028

    Это еще один повод в изменении Конституции РФ, в части отмены моратория о смертной казни. Главарей ОПГ, их активных соучастников, дилеров, в том числе компьютерных - только смертная казнь через повешение. Без права публичного захоронения.



    О каком ещё одном поводе Вы говорите? Если 450, так называемым, народным избранникам, типа "заседающим", наплевать на распространение этой заразы, которая губит нашу молодежь, они видите ли соизволили: "...Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне – Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию...". Хотя по хорошему, это нужно было сделать ещё "ВЧЕРА", а не принимать соответствующие законопроекты и ждать весны. Могли бы и внеочередную сессию по такому случаю собрать, не переработались бы.

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