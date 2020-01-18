В Благовещенске таксист устроил аварию, в которой сам и пострадал

В Благовещенске водитель легкового автомобиля устроил ДТП из-за несоблюдения безопасной дистанции. Авария произошла в субботу, 18 января, в 16:52, в районе дома № 21/1 по Новотроицкому шоссе.

Как стало известно корреспонденту ИА «Амур.инфо», Ford Festiva под управлением водителя 1980 года рождения врезался в заднюю часть Toyota Harrier, а его отбросило на стоявший впереди Honda CR-V. Удар был достаточно сильный для того, чтобы автомобили получили заметные повреждения.

По неофициальной информации, водитель такси находился в нетрезвом состоянии. Ему потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в больницу.

В отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этой аварии.