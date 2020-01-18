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18января
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сегодня, 17:20 2

Главный прокурор Приамурья о скандале в школе № 26: «Проблема не решена»

Главный прокурор Приамурья о скандале в школе № 26: «Проблема не решена»
Фото: amur.info

В прокуратуре Амурской области рассказали о результатах проверки в благовещенской школе № 26. Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт между школьниками повлек расформирование класса и перевод одного из учеников на домашнее обучение.

Ситуация в этом классе получила общественный резонанс после того, как родители учеников обратились в СМИ. Они рассказывали, что один из мальчиков целый год постоянно конфликтовал с одноклассниками – девочка даже получила черепно-мозговую травму. А после одной из драк у родителей лопнуло терпение, и шестиклассники массово не пришли на занятия.

Отец мальчика, на которого указывали остальные дети, считает, что это над его сыном в школе морально издеваются и унижают.

«По результатам прокурорской проверки в школе № 26 города Благовещенск были выявлены факты ненадлежащего исполнения закона об образовании, а также законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, выявлены нарушения в деятельности сотрудников МВД – они не проводили необходимую работу. Прокурором были приняты меры прокурорского реагирования и меры по устранению нарушений. Однако, на мой взгляд, проблема не решена», – резюмировал прокурор Амурской области Руслан Медведев.

«Зачинщик переведен на индивидуальное обучение, его родители привлечены к административной ответственности. Есть проблемы по взаимодействию с родителями – они не согласны с привлечением к ответственности, обжалуют это решение», – добавил Руслан Федорович.

Прокурор Амурской области, прокурор Благовещенска и мэр Благовещенска встречались, обсуждали проблему в школе и разработали рекомендации, так что работа в этом направлении продолжается, заверил Медведев.

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#закон #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    3 минуты назад

    Пора вводить субботние порки, это оградило бы этого ненорм ученика от санкций. Но здесь запущенный случай, пороть плетьми нужно родителей, причем плетей по 50.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 минута назад

    проблема не решаема ни кем

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