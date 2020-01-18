Главный прокурор Приамурья о скандале в школе № 26: «Проблема не решена»

Ситуация в этом классе получила общественный резонанс после того, как родители учеников обратились в СМИ. Они рассказывали, что один из мальчиков целый год постоянно конфликтовал с одноклассниками – девочка даже получила черепно-мозговую травму. А после одной из драк у родителей лопнуло терпение, и шестиклассники массово не пришли на занятия.

Отец мальчика, на которого указывали остальные дети, считает, что это над его сыном в школе морально издеваются и унижают.

«По результатам прокурорской проверки в школе № 26 города Благовещенск были выявлены факты ненадлежащего исполнения закона об образовании, а также законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, выявлены нарушения в деятельности сотрудников МВД – они не проводили необходимую работу. Прокурором были приняты меры прокурорского реагирования и меры по устранению нарушений. Однако, на мой взгляд, проблема не решена», – резюмировал прокурор Амурской области Руслан Медведев.

«Зачинщик переведен на индивидуальное обучение, его родители привлечены к административной ответственности. Есть проблемы по взаимодействию с родителями – они не согласны с привлечением к ответственности, обжалуют это решение», – добавил Руслан Федорович.

Прокурор Амурской области, прокурор Благовещенска и мэр Благовещенска встречались, обсуждали проблему в школе и разработали рекомендации, так что работа в этом направлении продолжается, заверил Медведев.