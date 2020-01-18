В Пенсионном фонде рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей – это 18,26 % к 2019 году и почти 27 % – к 2018 году. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5 %, 3 %, 2 % и 1,3 % соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», – сказал он. В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 % и выросли в среднем на 1 000 рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6 % с 1 января 2020 года она должна была вырасти примерно на 1 000 рублей. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше, сообщает «Российская газета».

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 рублей», – добавил он.