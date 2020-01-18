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18января
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сегодня, 17:03 3

В Пенсионном фонде рассказали, какой будет пенсия через год

В Пенсионном фонде рассказали, какой будет пенсия через год
Фото: pixabay.com

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей – это 18,26 % к 2019 году и почти 27 % – к 2018 году. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5 %, 3 %, 2 % и 1,3 % соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», – сказал он. В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 % и выросли в среднем на 1 000 рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6 % с 1 января 2020 года она должна была вырасти примерно на 1 000 рублей. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше, сообщает «Российская газета».

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 рублей», – добавил он.

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#пенсии

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    21 минута назад

    а инфляция будет 50 процентов

  • Kadet_84

    Kadet_84
    13 минут назад

    А чЁ он не сравнивает с... 2000 годом? Тогда рост составит 1000% (грубо)... Пусть бы посчитал, скольких людей, достигших 80-летнего возраста сейчас, уже не будет в 2022 году?... Жить нужно сейчас!!!

  • ay

    ay
    12 минут назад

    Почему-то одного лишь заголовка хватило для возникновения в воображении картинки "штопанный стыд.жпг".

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