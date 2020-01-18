Телефонные террористы задержали поезд и самолет, следующие во Владивосток

Из-за телефонных сообщений о минировании задержаны поезд № 99 Владивосток – Москва и рейс авиакомпании S7 из Хабаровска во Владивосток. В хабаровском аэропорту в общей сложности задержались с вылетом четыре рейса.

Как сообщает ИА PrimaMedia, очередная волна звонков о минировании прокатилась на этот раз по объектам транспортной инфраструктуры. Транспортные полицейские проверяют информацию по поезду № 99 Владивосток – Москва. По информации пресс-службы ЗабЖД, специалисты осмотрели один состав без эвакуации. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. После досмотра поезд отправился в соответствии с графиком движения. Полицейские будут его сопровождать.

Второй поезд, следующий по западному участку, досматривают на станции Хилок по той же схеме.

В аэропорту Хабаровска сегодня были задержаны четыре вылета из-за телефонного сообщения об угрозе взрыва. Аналогичное сообщение поступило и на вокзал Хабаровска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, во всех случаях людей эвакуировали.

«Были задержаны вылеты рейсов в Южно-Сахалинск, Ноглики, Москву (аэропорт Шереметьево) и Владивосток. В 15:25 (07:25 мск) кинологи с собаками покинули здание. Аэропорт начал работать в обычном режиме. Сейчас идет комплектация пассажиров, эти рейсы готовятся к вылету. В течение часа все они вылетят», – сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Угрозы взрывов в аэропорту и в здании вокзала не подтвердились. Проверка проводилась около часа, были задействованы все службы.