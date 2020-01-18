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18января
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сегодня, 16:43 3

Телефонные террористы задержали поезд и самолет, следующие во Владивосток

Телефонные террористы задержали поезд и самолет, следующие во Владивосток
Фото: primamedia.ru

Из-за телефонных сообщений о минировании задержаны поезд № 99 Владивосток – Москва и рейс авиакомпании S7 из Хабаровска во Владивосток. В хабаровском аэропорту в общей сложности задержались с вылетом четыре рейса.

Как сообщает ИА PrimaMedia, очередная волна звонков о минировании прокатилась на этот раз по объектам транспортной инфраструктуры. Транспортные полицейские проверяют информацию по поезду № 99 Владивосток – Москва. По информации пресс-службы ЗабЖД, специалисты осмотрели один состав без эвакуации. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. После досмотра поезд отправился в соответствии с графиком движения. Полицейские будут его сопровождать.

Второй поезд, следующий по западному участку, досматривают на станции Хилок по той же схеме.

В аэропорту Хабаровска сегодня были задержаны четыре вылета из-за телефонного сообщения об угрозе взрыва. Аналогичное сообщение поступило и на вокзал Хабаровска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, во всех случаях людей эвакуировали.

«Были задержаны вылеты рейсов в Южно-Сахалинск, Ноглики, Москву (аэропорт Шереметьево) и Владивосток. В 15:25 (07:25 мск) кинологи с собаками покинули здание. Аэропорт начал работать в обычном режиме. Сейчас идет комплектация пассажиров, эти рейсы готовятся к вылету. В течение часа все они вылетят», – сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Угрозы взрывов в аэропорту и в здании вокзала не подтвердились. Проверка проводилась около часа, были задействованы все службы.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    26 минут назад

    В Конституцию РФ, кроме изменений предложенных ВВП, нужно внести еще одно изменение - отмены моратория на смертную казнь, за терроризм - только смертная казнь, за телефонный 25 и выше, преследование по всему миру без срока давности, и желательно 25 в урановых рудниках.

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    Kotik0028

    В Конституцию РФ, кроме изменений предложенных ВВП, нужно внести еще одно изменение - отмены моратория на смертную казнь, за терроризм - только смертная казнь, за телефонный 25 и выше, преследование по всему миру без срока давности, и желательно 25 в урановых рудниках.



    Задолбаешься искать. Особенно в "недружественных" тебе странах. А того гляди тебя там положат. Искуна.

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    25 лет за вывод бабла более 1 млн рублей в загранку не хошь раздавать?

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