Без осадков и не очень холодно: прогноз погоды в Амурской области на 19 января

Ночью местами возможен морозный туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха в темное время суток – от 26 до 31 градуса мороза, местами похолодает до 33…38. Днем по области ожидается от 14 до 19 градусов со знаком минус. Местами в северных районах Приамурья уличные термометры покажут 24…29 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер слабый. Ночью от 24 до 26, днем – от 13 до 15 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.