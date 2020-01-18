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Без осадков и не очень холодно: прогноз погоды в Амурской области на 19 января

Без осадков и не очень холодно: прогноз погоды в Амурской области на 19 января
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 января, в Амурской области ожидается погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха может колебаться от 13 до 19 градусов ниже нуля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», крещенских морозов в регионе не будет.

Ночью местами возможен морозный туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха в темное время суток – от 26 до 31 градуса мороза, местами похолодает до 33…38. Днем по области ожидается от 14 до 19 градусов со знаком минус. Местами в северных районах Приамурья уличные термометры покажут 24…29 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер слабый. Ночью от 24 до 26, днем – от 13 до 15 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.

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