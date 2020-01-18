Тренеру из Свободного собирают деньги на лечение в Корее

Амурчане могут помочь соотечественнице – жительнице Свободного Ольге Дрейко. Тренер по легкой атлетике спортшколы № 1 больна раком. Необходимо срочное лечение в южнокорейской клинике.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», осенью 2019 года деньги на лечение тренера собрали с помощью благотворительных концертов и ярмарки. До конца 2019 года Ольга Николаевна прошла в Корее четыре курса химиотерапии. Сейчас лечение необходимо продолжить.

Ольга Дрейко вырастила немало чемпионов и именитых спортсменов-легкоатлетов, многим дала путевку в жизнь. И каждому воспитаннику она всегда объясняла, что победа легко не дается, необходимо преодолеть страх, нужно иметь терпение и упорство. Сейчас силы и средства для победы над болезнью необходимы ей самой.

Семья Дрейко очень надеялась, что операцию по квоте проведут в России, в Санкт-Петербурге, где изначально наблюдалась Ольга Николаевна. Но врачи федерального онкологического центра, посмотрев результаты после лечения, оценили динамику недостаточно положительной и отказали в операции, рекомендовав продолжить лечение по месту жительства, сообщает Gzt-sv.ru.

Корейские онкологи настроены более оптимистично. Они согласились прооперировать Ольгу Николаевну. Дата операции уже назначена – 30 января. Поэтому уже идут сборы на перелет до Кореи.

«Операцию оценили в 19 000 долларов, то есть примерно необходимо около 1 300 000 рублей. Но это именно операция, – говорит Анна Руденко, дочь Ольги Дрейко. – Без оплаты госпитализации, без оказания помощи в реанимации, если таковая понадобится. Сутки в реанимации обойдутся около 220 000 рублей. Мы все надеемся на лучшее. Пока маме требуется сумма в 1 500 000 рублей. На сегодняшний день собрано уже 170 000 рублей. А там дальше последуют еще курсы химиотерапии».

После нового года Ольга Николаевна вышла на работу. Душой болеет за своих учеников, каждому стремится уделить внимание, подбодрить, настроить на активные тренировки. «Мама черпает из работы положительные эмоции, – говорит Анна. – Динамика лечения, как сказали нам корейские врачи, неплохая. Опухоль уменьшилась, и новых очагов нет».

Все, кто хочет помочь амурчанке победить болезнь, могут поучаствовать в сборе средств на лечение.

Сбербанк



2202201154393843



Р/с 40817810203006525325



Моб.банк 8(914)605-47-89



Получатель: Ольга Николаевна Д.

Сбербанк



4276030019311220



Р/с 40817810503000297320



Моб.банк 8(914)579-74-74



Получатель: Анна Васильевна Р. (дочь)

PayPal anna_rudenko93@mail.ru