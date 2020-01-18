В Амурской области наказали золотодобытчиков, загрязнивших реку

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела выездную проверку. Сотрудники ведомства побывали в Селемджинском районе, где в долине реки Большая Эльга добывают золото. Оказалось, что акционерное общество «Хэргу» загрязняет речку.

В нарушение требований закона Российской Федерации «О недрах», разработка месторождения россыпного золота велась с отступлением от утвержденной и согласованной проектной документации, не соблюдалась последовательность отработки месторождения, не обеспечивался замкнутый цикл оборотного водоснабжения, при этом допущено загрязнение реки Большая Эльга, сообщает природоохранная прокуратура.

В нарушение требований статьи 11 Водного кодекса РФ, АО «Хэргу» использовало Большую Эльгу для добычи полезных ископаемых, забора воды и сброса сточных вод. Все это делали без оформления разрешительных документов.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор вынес в отношении генерального директора предприятия и юридического лица постановления о привлечении к административной ответственности по нескольким статьям – за пользование недрами с нарушениями условий лицензии, за использование водного объекта без разрешительных документов, а также за нарушение требований к охране водных объектов.

В настоящее время рассмотрены дела об административных правонарушениях за использования водного объекта без разрешительных документов и нарушение требований к охране водных объектов. Наложены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей.

Генеральному директору АО «Хэргу» внесли представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.