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18января
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сегодня, 14:26 0

Амурчанина, больного туберкулезом, принудительно отправили в больницу

Амурчанина, больного туберкулезом, принудительно отправили в больницу
Фото: pixabay.com

В Бурейском районе суд удовлетворил требования прокурора о принудительной госпитализации гражданина. Мужчина болен туберкулезом, но от лечения уклоняется. Этим он создает угрозу заражения для других людей.

Больной состоит на учете у фтизиатра, но на прием не приходит, нарушая противоэпидемический режим. Главврач обратился в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и передали материалы в суд.

Как сообщает прокуратура Амурской области, уклонение больных, страдающих заразными формами туберкулеза, от обследования и лечения, способствует распространению туберкулеза. С учетом опасности заболевания и возможности заражения нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц.

В соответствии с федеральным законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения.

В целях предупреждения распространения туберкулеза, а также охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, прокурор района обратился в суд с требованием о госпитализации гражданина для обязательного лечения в филиал Амурского областного противотуберкулезного диспансера в Райчихинске. Требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

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#закон #здоровье #происшествия

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