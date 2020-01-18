В Приамурье водителя, садившегося за руль подшофе, наказали колонией строгого режима

В Амурской области Октябрьский районный суд приговорил 37-летнего жителя села Песчаноозерка к реальному лишению свободы. Мужчина неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что амурчанин в период испытательного срока за совершение другого преступления, будучи ранее дважды привлеченным к административной ответственности за «пьяную езду», должных выводов для себя не сделал, вновь сел за руль в состоянии опьянения.

С учетом обстоятельств уголовного дела, мужчину наказали лишением свободы сроком 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу еще не вступил.