Муниципалитетам Приамурья помогут обеспечить защищенность школ и детсадов

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Глава Белогорска Станислав Мелюков в Инстаграме рассказал, что находился с рабочим визитом в Благовещенске и ему известно несколько хороших новостей. Одна из них о том, что муниципалитетам Амурской области помогут обеспечить антитеррористическую защищенность школ и детских садов.

Мелюков упомянул, что Василий Орлов возобновил работу совета глав муниципальных образований при губернаторе. «Это такой коллегиальный орган, который в формате "губернатор + главы" обсуждает системные проблемные вопросы муниципалитетов. Совет глав некоторое время не функционировал, но теперь будет собираться не реже 2 раза в год», – написал Станислав Юрьевич.

Речь в сообщении Мелюкова также идет о том, что губернатор выступил с инициативой за счет средств областного бюджета приобрести для муниципалитетов коммунальную технику для уборки населенных пунктов.

«Отличная идея! Пока начнут с городов и двух видов техники, позже – для остальных территорий и увеличением ее набора. В результате о̶ж̶е̶с̶т̶о̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ плодотворных переговоров летом Белогорск получит 5 КДМ (подметальная машина) и 1 дорожный пылесос. Стоимость этой техники более 35 миллионов рублей, она будет закуплена областью централизованно (как школьные автобусы и "скорая помощь") и передана городам. Пока в программу вошли Благовещенск, Белогорск и Шимановск», – сообщает Станислав Юрьевич.

«Выступил с проблемой, возникшей после принятия правительством РФ постановления об антитеррористической защищенности школ и детских садов. Согласно предписаниям надзорных органов (кстати, по моим подсчетам, муниципалитет могут проверить 34 "контролера") цена вопроса на их исполнение – 50 миллионов рублей. Разумеется, таких денег на исполнение предписаний город не имеет. И это проблема не только Белогорска. Василий Орлов дал поручение минфину изыскать возможность помочь муниципалитетам», – известил пользователей Инстаграма Мелюков.

Наконец, он пишет о том, что губернатор озвучил новый формат решения проблемных вопросов муниципалитетов: не реже двух раз в год он будет встречаться в формате «губернатор + министры + глава + заместители».

«В чем новизна: если на совете глав мы будем решать характерные общеобластные проблемы, то в новом формате у глав появится возможность поднимать проблемы исключительно своей территории. Это, несомненно, ускорит развитие муниципалитетов», – подытожил глава Белогорска.