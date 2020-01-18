Из-за некачественного угля нарушался температурный режим в школе и детсаду Буреи

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Поставка некачественного угля привела к тому, что в школе и детскому саду поселка Бурея Бурейского района нарушался температурный режим. По данному факту были приняты меры.

«За истекший период нового 2019-2020 учебного года по причине низкого качества завезенного угля в котельную в поселке Бурея отмечалось несоблюдение температурного режима в помещениях двух образовательных организаций (школа, детский сад)», – сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

В отношении должностных лиц школы и детсада вынесли постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 6 тысяч рублей. Также вынесены представления об устранении «причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

По состоянию на 17 января, специалисты управления Роспотребнадзора из-за снижения параметров температуры воздуха в помещениях проверяют два учреждения: детский сад № 4 «Ладушки» (Архаринский район) и Поярковский детский сад № 2. По окончании проверок в отношении виновных лиц, допустивших нарушения температурного режима, примут меры административного воздействия.

Амурчанам напоминают, что в случае несоответствия температуры воздуха в помещениях образовательных организаций и социальных учреждений необходимо обращаться в адрес амурского управления Роспотребнадзора.