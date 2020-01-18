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18января
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сегодня, 12:02 6

Из-за некачественного угля нарушался температурный режим в школе и детсаду Буреи

Из-за некачественного угля нарушался температурный режим в школе и детсаду Буреи
Фото: Амур.инфо

Поставка некачественного угля привела к тому, что в школе и детскому саду поселка Бурея Бурейского района нарушался температурный режим. По данному факту были приняты меры.

«За истекший период нового 2019-2020 учебного года по причине низкого качества завезенного угля в котельную в поселке Бурея отмечалось несоблюдение температурного режима в помещениях двух образовательных организаций (школа, детский сад)», – сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

В отношении должностных лиц школы и детсада вынесли постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 6 тысяч рублей. Также вынесены представления об устранении «причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

По состоянию на 17 января, специалисты управления Роспотребнадзора из-за снижения параметров температуры воздуха в помещениях проверяют два учреждения: детский сад № 4 «Ладушки» (Архаринский район) и Поярковский детский сад № 2. По окончании проверок в отношении виновных лиц, допустивших нарушения температурного режима, примут меры административного воздействия.

Амурчанам напоминают, что в случае несоответствия температуры воздуха в помещениях образовательных организаций и социальных учреждений необходимо обращаться в адрес амурского управления Роспотребнадзора.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад



    В отношении должностных лиц школы и детсада вынесли постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 6 тысяч рублей.



    То есть они с госзакупками намутили? Или смогли их обойти?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Просто назначили крайних. В госзакупках побеждает предложивший самую низкую цену. А самый дешевый уголь, как правило, самый плохой.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Кто - то, в министерствах хорошо наваривается на данном закупе топлива"

  • inoy

    inoy
    59 минут назад

    да вы что)) не может быть, всё прозрачно, есть УФАС есть Жаккелина... не надо наговаривать.)))

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    inoy

    да вы что)) не может быть, всё прозрачно, есть УФАС есть Жаккелина... не надо наговаривать.)))



    "Что и в качестве угля разбираются или только в кизяках?"

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    там одни специалисты)))

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