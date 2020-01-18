По нарушениям на космодроме Восточный возбуждено 12 дел в 2019 году

Фото: russian.space

«В 2019 году в Амурской области возбуждено 12 уголовных дел, связанных со строительством космодрома Восточный, девять направлено в суд. Для контроля над ситуацией создана рабочая группа, куда вошли руководители правоохранительных органов. Дирекция космодрома и подрядчик "ПСО "Казань" адекватно реагируют на наши замечания», – сообщили на пресс-конференции в областной прокуратуре.

О масштабах коррупции на Восточном в середине ноября напомнил президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там до сих пор не удалось навести как следует». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне на Восточном начали строительство второй очереди – под «Ангару». В Роскосмосе заявляли, что оно идет «совершенно на иных принципах»: деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.