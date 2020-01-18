Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:19 0

По нарушениям на космодроме Восточный возбуждено 12 дел в 2019 году

По нарушениям на космодроме Восточный возбуждено 12 дел в 2019 году
Фото: russian.space

В Амурской области в 2019 году было возбуждено 12 уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«В 2019 году в Амурской области возбуждено 12 уголовных дел, связанных со строительством космодрома Восточный, девять направлено в суд. Для контроля над ситуацией создана рабочая группа, куда вошли руководители правоохранительных органов. Дирекция космодрома и подрядчик "ПСО "Казань" адекватно реагируют на наши замечания», – сообщили на пресс-конференции в областной прокуратуре.

О масштабах коррупции на Восточном в середине ноября напомнил президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там до сих пор не удалось навести как следует». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне на Восточном начали строительство второй очереди – под «Ангару». В Роскосмосе заявляли, что оно идет «совершенно на иных принципах»: деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.

Просмотров всего: 130

#космодром #криминал #происшествия #строительство

распечатать


Происшествия

В Приамурье водителя, садившегося за руль подшофе, наказали колонией строгого режима
Происшествия

Запущенный с Восточного спутник столкнулся с метеоритом, но сохранил работоспособность
Происшествия

В месте, где в Благовещенске выбросили шкуры, взяты пробы
Происшествия 5

В Благовещенске полиция разыскивает двоих мужчин

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь