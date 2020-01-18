Разведчики Амурского объединения ВВО готовятся к Армейским международным играм

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Более 500 разведчиков соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к тренировкам в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки».

Военнослужащие пройдут подготовку в пять этапов: стрельба из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, посадка и высадка из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов станет прохождение «тропы разведчика», в ходе которого разведподразделение в полном составе в боевой экипировке на время преодолевает более 20 препятствий – заборы, стены с проломами, рвы с огнем и другие.

В ходе тренировок используется специальное оружие, экипировка «Ратник», лазерные дальномеры ЛПР-3 и другая современная техника. Подготовка к соревнованиям проходит с использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Лучшие подразделения примут участие в отборочных этапах конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр, пишет пресс-служба Восточного военного округа.