Какие купели в Амурской области одобрил Роспотребнадзор

Фото: Амур.инфо

19 января отмечается Крещение Господне. Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало исследование воды из крещенских купелей. Амурчанам напоминают, что вода из иордани не предназначена для питья.

Как сообщается на сайте ведомства, специалисты пришли к выводу, что вода соответствует требованиям по микробиологическим показателям в следующих купелях:

– Благовещенск, на реке Зея;

– Благовещенск, на реке Амур;

– Тында, на реке Тында;

– Сковородино, ГТС «Плотина»;

– Свободный, река Зея;

– Константиновка, река Амур;

– Тамбовка, озеро Лесное;

– Ивановка, озеро в центре Ивановки;

– Крестовоздвиженка, река Уртуйка;

– Петруши Шимановского района, Петрушинская дамба «Белава»;

– Бурея, купель;

– Талакан, купель.

Полный список мест, где расположены купели в Амурской области опубликован на сайте Амур.инфо. Ранее сообщалось, что окунаться на Крещение планируют депутаты амурского заксобрания.