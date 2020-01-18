Власти Амурской области окажут дополнительную помощь получателям дальневосточной ипотеки

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание совета глав муниципальных образований. На нем он акцентировал внимание на ключевых задачах послания президента РФ. Речь шла и о дальневосточной ипотеке – дополнительных мерах поддержки ее получателей.

«Совет глав – это совещательный орган, который вырабатывает решения для всей области на перспективу. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы он превратился в раздачу поручений от правительства. У нас есть другие формы работы, в частности заседание правительства, где можно ставить задачи и спрашивать за их выполнение. Основная цель совета глав – выработать общие подходы к решению задач, стратегически важных для всей области», – сказал Орлов. Губернатор пояснил, что планирует проводить индивидуальные встречи с руководителями муниципальных образований не реже двух раз в год. И уже на этой площадке непосредственно разбирать тот или иной район с командой главы района и представителями министерств либо в правительстве, либо в рамках рабочих поездок.

В своем послании президент РФ сказал о том, что дополнительный функционал будет делегирован государственному совету. «По сути наш с вами совет глав – это модель государственного совета, на котором вырабатываются те или иные решения, даются поручения органам исполнительной власти для их проработки», – пояснил Василий Орлов.

Предполагается организовать работу по группам, как в госсовете. Управлению внутренней политики необходимо сформулировать такую тематическую разбивку по территориям. Затем при встречах – обсуждать вопросы, проработанные в рамках этих подгрупп.

Глава региона дал комментарии по посланию президента, отметив, что в области ведется работа по обозначенным направлениям.

«Мы с вами на заседаниях правительства поднимали тему необходимости усиления работы в сфере здравоохранения именно на уровне глав муниципальных образований. В основе успешного здравоохранения лежит не только финансирование, обеспечение медицинскими кадрами, но и организационная работа, а именно вовлечение населения в профосмотры. Это принципиально важное условие, – акцентировал Василий Орлов. – Мы со своей стороны уже начали работу по модернизации первичного звена. В этом году планируется строительство 26 ФАПов, и мы на этом не остановимся, приобретение 16 передвижных врачебных амбулаторий. У нас по области ездит онкопатруль. Будут отремонтированы все детские поликлиники. Также минстрою и минздраву поставлена задача подготовить проектную документацию на все взрослые поликлиники по принципу прикрепленного населения. То есть, чем больше прикреплено населения, тем раньше будет отремонтирована поликлиника».

Большой блок вопросов в выступлении президента касался демографии. В частности, по горячему питанию. «Мы эту работу с вами начали. Сейчас президент поставил задачу, которая, по сути, у нас в большей степени реализована – переход на горячее питание младшеклассников. Вам, как главам, надо самими погрузиться в эту историю, насколько качественно эта услуга предоставляется. Мы готовы к принятию дополнительных решений, получив от вас обратную связь», – сказал губернатор.

О реализации программы «Дальневосточная ипотека» Василий Орлов сказал: «В Амурской области очень небольшое количество заявок. Надо активизировать работу по сельским территориям. Это принципиально важно. Минсельхозу дано поручение проработать возможность по субсидированию части первоначального взноса – половину первоначального взноса (10 % из 20 %) взять на бюджет. Готовы обсуждать обслуживание процентов по кредиту. Мы можем сделать еще более льготные условия – со стороны областного бюджета готовы поддержать дополнительными мерами эти семьи. Прошу главам активно включиться в эту работу».

Орлов пояснил, почему акцент идет на сельские территории. В соответствии с методикой, в сельских территориях возможно приобретение жилья на вторичном рынке, для городов это невозможно, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Заседания совета глав будут проходить не реже двух раз в год.

На заседании совета рассмотрели ряд вопросов. Одним из них стала организация подготовки населенных пунктов к весеннему пожароопасному периоду. По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского, работа по очистке населенных пунктов находится на постоянном контроле министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

Прошедшее наводнение, переувлажнение почвы не позволило в прошлый сезон провести все необходимые работы по защите населенных пунктов. «В настоящий момент среднесуточные температуры значительно выше среднемноголетних значений. Это создает неблагоприятные условия для вхождения в весенний пожароопасный период. И если не повезет со снегом, в феврале-марте месяце прогнозируется начало горимости с 15 марта», – сообщил Алексей Венглинский.

В связи с этим предложено завершить работы по механической очистке от сухой травянистой растительности и созданию противопожарных полос и рубежей для защиты населенных пунктов от палов и лесных пожаров.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду обновлено 2 568,9 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов (88,1 %); окошено 7 038 участков (83 %); проведено 387 профилактических отжигов (17,6 %); ликвидировано 198 несанкционированных свалок (85,7 %); ликвидировано 121 бесхозное строение (82,9 %).

Главы муниципальных образований предложили рассмотреть возможность введения сроков особого противопожарного режима в зависимости от погодных условий и в целом пожарной обстановки на территории района. Так как, например, в северных районах снег сходит гораздо позже, чем в целом по области, или из-за погодных условий не хватает одного-двух дней, чтобы завершить необходимые работы по подготовке к пожароопасному периоду. «Считаю целесообразным обсудить это предложение. До 15 февраля представьте доклад по этому вопросу», – поручил губернатор.

Также обсудили проведение всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Кроме того, рассмотрели подготовку к выборным кампаниям 2021 года. В единый день голосования в 2021 году будут проводиться выборы депутатов государственной думы, выборы депутатов законодательного собрания Амурской области. Ряд вопросов, связанных с подготовкой к федеральным и региональным выборам, касается напрямую органов местного самоуправления и глав муниципальных образований.