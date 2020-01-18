Власти Амурской области окажут дополнительную помощь получателям дальневосточной ипотеки
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание совета глав муниципальных образований. На нем он акцентировал внимание на ключевых задачах послания президента РФ. Речь шла и о дальневосточной ипотеке – дополнительных мерах поддержки ее получателей.
«Совет глав – это совещательный орган, который вырабатывает решения для всей области на перспективу. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы он превратился в раздачу поручений от правительства. У нас есть другие формы работы, в частности заседание правительства, где можно ставить задачи и спрашивать за их выполнение. Основная цель совета глав – выработать общие подходы к решению задач, стратегически важных для всей области», – сказал Орлов. Губернатор пояснил, что планирует проводить индивидуальные встречи с руководителями муниципальных образований не реже двух раз в год. И уже на этой площадке непосредственно разбирать тот или иной район с командой главы района и представителями министерств либо в правительстве, либо в рамках рабочих поездок.
В своем послании президент РФ сказал о том, что дополнительный функционал будет делегирован государственному совету. «По сути наш с вами совет глав – это модель государственного совета, на котором вырабатываются те или иные решения, даются поручения органам исполнительной власти для их проработки», – пояснил Василий Орлов.
Предполагается организовать работу по группам, как в госсовете. Управлению внутренней политики необходимо сформулировать такую тематическую разбивку по территориям. Затем при встречах – обсуждать вопросы, проработанные в рамках этих подгрупп.
Глава региона дал комментарии по посланию президента, отметив, что в области ведется работа по обозначенным направлениям.
«Мы с вами на заседаниях правительства поднимали тему необходимости усиления работы в сфере здравоохранения именно на уровне глав муниципальных образований. В основе успешного здравоохранения лежит не только финансирование, обеспечение медицинскими кадрами, но и организационная работа, а именно вовлечение населения в профосмотры. Это принципиально важное условие, – акцентировал Василий Орлов. – Мы со своей стороны уже начали работу по модернизации первичного звена. В этом году планируется строительство 26 ФАПов, и мы на этом не остановимся, приобретение 16 передвижных врачебных амбулаторий. У нас по области ездит онкопатруль. Будут отремонтированы все детские поликлиники. Также минстрою и минздраву поставлена задача подготовить проектную документацию на все взрослые поликлиники по принципу прикрепленного населения. То есть, чем больше прикреплено населения, тем раньше будет отремонтирована поликлиника».
Большой блок вопросов в выступлении президента касался демографии. В частности, по горячему питанию. «Мы эту работу с вами начали. Сейчас президент поставил задачу, которая, по сути, у нас в большей степени реализована – переход на горячее питание младшеклассников. Вам, как главам, надо самими погрузиться в эту историю, насколько качественно эта услуга предоставляется. Мы готовы к принятию дополнительных решений, получив от вас обратную связь», – сказал губернатор.
О реализации программы «Дальневосточная ипотека» Василий Орлов сказал: «В Амурской области очень небольшое количество заявок. Надо активизировать работу по сельским территориям. Это принципиально важно. Минсельхозу дано поручение проработать возможность по субсидированию части первоначального взноса – половину первоначального взноса (10 % из 20 %) взять на бюджет. Готовы обсуждать обслуживание процентов по кредиту. Мы можем сделать еще более льготные условия – со стороны областного бюджета готовы поддержать дополнительными мерами эти семьи. Прошу главам активно включиться в эту работу».
Орлов пояснил, почему акцент идет на сельские территории. В соответствии с методикой, в сельских территориях возможно приобретение жилья на вторичном рынке, для городов это невозможно, пишет пресс-служба правительства Амурской области.
Заседания совета глав будут проходить не реже двух раз в год.
На заседании совета рассмотрели ряд вопросов. Одним из них стала организация подготовки населенных пунктов к весеннему пожароопасному периоду. По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского, работа по очистке населенных пунктов находится на постоянном контроле министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.
Прошедшее наводнение, переувлажнение почвы не позволило в прошлый сезон провести все необходимые работы по защите населенных пунктов. «В настоящий момент среднесуточные температуры значительно выше среднемноголетних значений. Это создает неблагоприятные условия для вхождения в весенний пожароопасный период. И если не повезет со снегом, в феврале-марте месяце прогнозируется начало горимости с 15 марта», – сообщил Алексей Венглинский.
В связи с этим предложено завершить работы по механической очистке от сухой травянистой растительности и созданию противопожарных полос и рубежей для защиты населенных пунктов от палов и лесных пожаров.
В рамках подготовки к пожароопасному периоду обновлено 2 568,9 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов (88,1 %); окошено 7 038 участков (83 %); проведено 387 профилактических отжигов (17,6 %); ликвидировано 198 несанкционированных свалок (85,7 %); ликвидировано 121 бесхозное строение (82,9 %).
Главы муниципальных образований предложили рассмотреть возможность введения сроков особого противопожарного режима в зависимости от погодных условий и в целом пожарной обстановки на территории района. Так как, например, в северных районах снег сходит гораздо позже, чем в целом по области, или из-за погодных условий не хватает одного-двух дней, чтобы завершить необходимые работы по подготовке к пожароопасному периоду. «Считаю целесообразным обсудить это предложение. До 15 февраля представьте доклад по этому вопросу», – поручил губернатор.
Также обсудили проведение всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Кроме того, рассмотрели подготовку к выборным кампаниям 2021 года. В единый день голосования в 2021 году будут проводиться выборы депутатов государственной думы, выборы депутатов законодательного собрания Амурской области. Ряд вопросов, связанных с подготовкой к федеральным и региональным выборам, касается напрямую органов местного самоуправления и глав муниципальных образований.
Просмотров всего: 457