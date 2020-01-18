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18января
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Запущенный с Восточного спутник столкнулся с метеоритом, но сохранил работоспособность

Запущенный с Восточного спутник столкнулся с метеоритом, но сохранил работоспособность
Фото: pixabay.com

Спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный, в конце декабря 2019 года столкнулся с метеоритом. Он, однако, сохраняет работоспособность. Специалисты ведут работу по восстановлению систем аппарата.

Об этом сообщил в Твиттере представитель госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко. «На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером МСУ-МР», – цитирует представителя Роскосмоса «Интерфакс».

В декабре 2019 года в госкорпорации сообщали, что после столкновения с микрометеоритом «Метеор-М» изменил орбиту и перешел в режим неориентированного полета.

В Роскосмосе пояснили, что, в соответствии с заложенной программой, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, которые не поддерживают его функционирование (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

В то же время отечественные специалисты начали работы по восстановлению нормального режима полета спутника.

Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 был запущен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, его летные испытания были завершены только 10 декабря.

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