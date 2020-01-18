Глава Приамурья подарит пользователю Сети шайбу турнира «Содружество»

Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме рассказал о конкурсе среди пользователей Сети. Победитель получит комплект болельщика с шайбой международного хоккейного турнира «Содружество».

«Здравствуйте, друзья! В субботу у нас пройдет международный матч по хоккею на льду реки Амур. Хочу подарить вам комплект болельщика – шапку, шарф и сувенир. Но главное – это одна из хоккейных шайб турнира. Небольшое условие получения подарочного набора – расскажите в комментариях, что для вас значит спорт, поделитесь своими интересными спортивными историями. Мы вместе с коллегами выберем самую интересную историю, ее автор и станет обладателем набора болельщика!» – написал Василий Орлов в социальной сети.

Пользователи Инстаграма откликнулись на призыв губернатора и публикуют свои истории.

Как сообщало Амур.инфо, 18 января на реке Амур в районе улицы Мухина, 1, пройдет международный турнир по хоккею: за победу поборются детские, юношеские и взрослые любительские команды Россия и Китая. Церемония открытия хоккейного турнира состоится с 13:00 до 13:30. Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45. Соревнования между юношескими командами – с 13:45 до 14:40. Любительский матч между взрослыми – с 14:45 до 15:35. Затем в 15:40 состоится церемония награждения победителей.