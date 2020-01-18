В месте, где в Благовещенске выбросили шкуры, взяты пробы

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17 января специалисты нескольких ведомств выехали на берег Зеи в Благовещенске, где неизвестные выбросили шкуры животных. Территорию убрали.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области, в районе устья реки Чигиринки, лодочный причал Благовещенска, находились одна шкура дикого кабана и семь шкур косуль.

В месте несанкционированной свалки специалисты произвели отбор проб от шкуры дикого кабана для исследования на АЧС. По завершении была организована уборка территории. Шкуры диких животных отправили на уничтожение.

Как сообщало Амур.инфо, в редакцию прислали видео из района спичфабрики в Благовещенске. На берегу Зеи были обнаружены выброшенные фрагменты шкур животных. На месте сняли видео.