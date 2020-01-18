В Благовещенске разыскивают троих подозреваемых в преступлении
МО МВД России «Благовещенский» по подозрению в совершении преступления разыскиваются трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. В чем именно подозревают этих людей, правоохранители не уточняют.
Рекун Виталий Вячеславович, 1985 года рождения.
Громоздов Александр Александрович, 1983 года рождения.
Юрченко Сергей Андреевич, 1997 года рождения.
Всех, кому что-либо известно об этих мужчинах, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.
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