Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:53 0

В Благовещенске разыскивают троих подозреваемых в преступлении

В Благовещенске разыскивают троих подозреваемых в преступлении
Фото: Амур.инфо

МО МВД России «Благовещенский» по подозрению в совершении преступления разыскиваются трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. В чем именно подозревают этих людей, правоохранители не уточняют.

Рекун Виталий Вячеславович, 1985 года рождения.

Громоздов Александр Александрович, 1983 года рождения.

Юрченко Сергей Андреевич, 1997 года рождения.

Всех, кому что-либо известно об этих мужчинах, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

Просмотров всего: 342

#происшествия

распечатать


Происшествия

Запущенный с Восточного спутник столкнулся с метеоритом, но сохранил работоспособность

сегодня, 09:41
Происшествия

В месте, где в Благовещенске выбросили шкуры, взяты пробы
Происшествия 1

Попавший под поезд амурчанин находится в стабильно тяжелом состоянии
Происшествия

Один из пострадавших в автокатастрофе под Свободным – в крайне тяжелом состоянии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь