В Благовещенске разыскивают троих подозреваемых в преступлении

Фото: Амур.инфо

МО МВД России «Благовещенский» по подозрению в совершении преступления разыскиваются трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. В чем именно подозревают этих людей, правоохранители не уточняют.

Рекун Виталий Вячеславович, 1985 года рождения. Громоздов Александр Александрович, 1983 года рождения. Юрченко Сергей Андреевич, 1997 года рождения. Всех, кому что-либо известно об этих мужчинах, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

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#происшествия

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Александр Авдеев