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сегодня, 08:44 0

Прибытие международного авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов

Прибытие международного авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов
Фото: Амур.инфо

18 января серьезно задерживается прибытие авиарейса ZF-2844 Нячанг – Благовещенск. По информации сайта аэропорта столицы Амурской области, задержка составит около 7 часов.

Лайнер ждали сегодня в 16:05, а теперь расчетное время прилета – 23:00.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили задержку, уточнив, что причина – позднее прибытие воздушного судна под рейс в аэропорту вылета.

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#транспорт

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