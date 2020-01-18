Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:29 0

На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: roscosmos.ru

На космодроме Восточный специалисты завершили цикл механической сборки пакета (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». В дальнейшем он будет переведен в режим хранения до начала пусковой кампании.

Параллельно начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками второй ракеты «Союз-2.1б», снятию гермоукопорки с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус для дальнейшей сборки в пакет.

В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка второго пакета носителя, сообщается на сайте Роскосмоса.

Специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б» и двух головных обтекателей 25 декабря 2019 года прибыл на станцию Ледяная, расположенную в непосредственной близости к космодрому Восточный. Специалисты встретили состав, после чего он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса.

Составные части еще двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель для ракеты «Союз-2.1б» прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.

Просмотров всего: 60

#космодром

распечатать


Общество

СМИ назвали нового куратора строительства космодрома Восточный
Происшествия 8

Выявлены новые хищения при строительстве на космодроме Восточный
Общество

Глава ЦЭНКИ приехал на космодром Восточный
Общество 8

Генпрокурор РФ рассказал о контроле строительства Восточного с космических спутников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь