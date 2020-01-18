На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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На космодроме Восточный специалисты завершили цикл механической сборки пакета (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». В дальнейшем он будет переведен в режим хранения до начала пусковой кампании.

Параллельно начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками второй ракеты «Союз-2.1б», снятию гермоукопорки с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус для дальнейшей сборки в пакет.

В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка второго пакета носителя, сообщается на сайте Роскосмоса.

Специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б» и двух головных обтекателей 25 декабря 2019 года прибыл на станцию Ледяная, расположенную в непосредственной близости к космодрому Восточный. Специалисты встретили состав, после чего он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса.

Составные части еще двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель для ракеты «Союз-2.1б» прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.