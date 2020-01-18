Выбор читателей за 17 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 17 января.

В Новобурейском прошла серия пикетов в защиту обвиняемых в убийстве главы поселка Андрея Новокрещенова. Пикеты были организованы сестрами обвиняемых – бывшей женой убитого, Евгенией Новокрещеновой, и гражданской женой Марией Татаренко. Они пришли в студию программы, чтобы объяснить, почему, по их мнению, братья невиновны.

В Благовещенске растут цены на жилье. По информации одного из городских риелторов, за несколько последних месяцев однушка в городе подорожала в среднем на 300-500 тысяч рублей. Повышение стоимости специалисты связывают в том числе со стартом дальневосточной ипотеки под 2 % и, как следствие, высоким спросом на квартиры, при том, что предложение в Благовещенске сильно ограничено, жилье почти не строится.

Амурские синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение. Холода, о котором говорят народные приметы, ждать не стоит. Год от года в это время периоды сильных морозов сменяются морозами умеренными.

В Шимановске произошел несчастный случай на железной дороге. Мужчину затянуло под двигавшиеся вагоны пассажирского поезда. Это произошло в четверг, 16 января, в 21:14. Пострадавший выжил, у него травматическая ампутация ног.