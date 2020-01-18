В аэропорту Благовещенска установили принтер для распечатки посадочных талонов

Фото: Амур.инфо

В международном аэропорту Благовещенска специалисты установили автономный принтер распечатки электронных посадочных талонов. Пользоваться им смогут пассажиры авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).

Посадочный талон является обязательным документом, необходимым для посадки на рейс. В нем отображаются сведения для прохождения предполетного контроля.

«Если пассажир летит только с ручной кладью и является опытным пользователем интернета, он может самостоятельно пройти на сайте авиакомпании и в мобильном предложении онлайн регистрацию и оформить электронный посадочный талон, тем самым он сэкономит свое время ожидания обслуживания на стойке регистрации. Рядом со стойками регистрации установлено оборудование, приложив экран смартфона к считывателю на принтере – электронный посадочный талон будет автоматически распечатан в формате стандартного посадочного талона. А если пассажиру еще необходимо оформить багаж, он также может распечатать посадочный талон в аэровокзале на принтере, пройти на стойку регистрации своего рейса, сдать багаж и получить багажную бирку» – отметил руководитель представительства авиакомпании S7 в аэропорту Благовещенск Денис Виденин.

Для всех пассажиров, вылетающих из аэропорта Благовещенск с электронным посадочным талоном, полученным после самостоятельной онлайн-регистрации, предусмотрена возможность распечатки документа на стойке регистрации при оформлении на рейс.

«На сегодняшний день в аэропорту разработан регламент действий служб по организации процесса обслуживания и предполетного досмотра пассажиров с электронным документом, возможность распечатки на стойке регистрации электронного талона предусмотрена. Авиакомпания S7 предоставила дополнительный сервис для своих пассажиров, зарегистрированных на рейс удаленно, в аэровокзале установлено специальное оборудование», – пояснил руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Директор аэропорта отметил, что онлайн регистрация на рейс открывается за сутки на сайтах перевозчиков. В аэропорту на направлениях внутри страны – за 2 часа до вылета, на международных рейсах – за 3 часа. Закрывается любая регистрация, онлайн или на стойке регистрации, за 40 минут до вылета самолета внутренних рейсов, за 50 минут на международных авиалиниях по расписанию. Если пассажир забыл какие-либо документы, не явился или опоздал на регистрацию, в этом случае оформление на рейс регистрационной программой перевозчика будет невозможным.

В феврале 2019 года вступил в силу приказ Минтранса России об использовании электронных посадочных талонов в российских аэропортах. Документ предусматривает, что в аэропортах можно проходить на досмотр в самолет по электронному посадочному талону при отсутствии багажа, в случае если пассажир путешествует с багажом, должна быть предусмотрена возможность распечатки талона с мобильных устройств.