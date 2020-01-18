Гороскоп 18 января: Козерогам лучше провести время вне дома, Тельцам поможет совет друзей

Восход Солнца: 08:21

Заход Солнца: 16:58

Солнце в Козероге.

Овен. Благоприятный день для удачного завершения дел, заключения браков, зачатия. Но вы получите признание только в том случае, если поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст Овнам уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Необычное восприятие мира усилит оптимистическое настроение.

Телец. Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на результатах коммерческих сделок и торговых соглашений. Совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Близнецы. Неблагоприятный день для здоровья. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны инфекционные заболевания, травмы, столкновения с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключены небольшие финансовые потери или семейные хлопоты. В общении проявляйте сдержанность.

Рак. Благоприятный день для обновления, омоложения. Велика возможность счастливых стечений обстоятельств, в результате которых ваше финансовое положение улучшится. Это самый подходящий день для решения профессиональных и личных вопросов, принятия окончательных решений.

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Лев. День особенно благоприятен для тех, кто занимается творчеством. Проявляйте сдержанность, не идите напролом. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Дева. Во второй половине дня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками. Научитесь довольствоваться тем, что преподносит вам жизнь, не требуя ничего большего. Ваше мнение не останется без внимания того, кто для Вас является авторитетом. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как Вы зарядите друг друга любовью и энергией.

Весы. День испытаний и эмоционального обновления. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг. Не исключено, что Вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятными необходимым. Вторую половину дня проведите день в кругу семьи.

Скорпион. Удачный в деловом отношении день. Период активной борьбы и новых свершений. От Вас потребуется решительность в действиях. Возможно, у Скорпионов появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров.

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Стрелец. Некоторая монотонность и кажущееся однообразие жизни могут заставить мужчин искать новые знакомства или впечатления. Умерьте свое желание, не торопитесь - новые контакты создадут в будущем множество проблем. Не исключены интересные деловые предложения. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок. Женщинам-Стрельцам стоит расслабиться и получать удовольствие от каждого мгновения.

Козерог. Возможно, что незаконченные дела, неприятное известие или гнетущие мысли не дадут Вам сегодня полноценно отдохнуть. Чтобы восстановить внутреннее равновесие, звезды рекомендуют поездку или прогулку. Постарайтесь провести время вне дома. Хорошее время собирать, сушить и настаивать травы. Нельзя голодать.

Водолей. Критический день. Вероятно ухудшение семейных отношений. Будьте внимательны к своим любимым. Не сосредотачивайтесь на себе, не переоценивайте свои силы и возможности — они не безмерны. Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье.

Рыбы. Пассивный, тяжелый день. Жизненный потенциал снижается. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью,заключат сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе Вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Астролог: Вальдемар Небоходцев