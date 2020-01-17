Попавший под поезд амурчанин находится в стабильно тяжелом состоянии

«Состояние пострадавшего тяжелое, стабильное. Он прооперирован, проходит лечение в больнице Шимановска», – прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.

Как стало известно Амур.инфо, у пострадавшего произошла травматическая ампутация нижних конечностей на уровне средней трети голеней. Также у раненого был травматический шок первой степени.

По факту случившегося на вокзале Шимановска началась проверка следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В четверг, 16 января, в 21:13 на железнодорожной станции Шимановская Забайкальской железной дороги мужчина попал под проходивший пассажирский поезд. Человек находился в опасной близости от двигавшегося состава. «В результате происшествия ампутированы обе конечности. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает ведомство.

«Следственное управление напоминает о том, что необходимо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. При нахождении на железнодорожной платформе нельзя приближаться к ее краю, выходить за ограничительную линию. Особенно опасно приближаться к краю платформы из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поездом, можно потерять равновесие и подвергнуть себя опасности», – предупреждают специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.