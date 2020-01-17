Международный турнир по хоккею и китайский Новый год: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске состоится большое спортивное мероприятие – международный турнир по хоккею между командами России и Китая. Кроме того, в городе пройдут чемпионаты по любительскому ралли и зимнему дрифту. Горожане смогут побывать на рождественском концерте хора «Возрождение» и на концерте Amur Jazz Band. В ТРЦ «Острова» отметят китайский Новый год.

Суббота, 18 января

В 11:00 начнется традиционный открытый чемпионат города Благовещенска по любительскому ралли, это будет второй этап. Место проведения: Чигиринское водохранилище.

Дом ремесел в 11:30 приглашает на мастер-класс по бисероплетению, в 14:30 – на мастер-класс «Живая кисть».

В театре кукол в 11:00 начнется спектакль «Жил-был у бабушки».

На реке Амур (в районе улицы Мухина, 1, пройдет международный турнир по хоккею. За победу в турнире поборются детские, юношеские и взрослые любительские команды Россия и Китая. Церемония открытия хоккейного турнира состоится с 13:00 до 13:30. Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45. Соревнования между юношескими командами – с 13:45 до 14:40. Любительский матч между взрослыми – с 14:45 до 15:35. Затем в 15:40 состоится церемония награждения победителей.

Дом Саяпина в 14:00 проведет интерактивную экскурсию по залам музей «Очень новогодняя история», а в 17:00 начнется концерт музыки советских композиторов «Кабы не было зимы».

В ОКЦ состоится большой зимний концерт Amur Jazz Band. Начало в 16:00. Концерт приурочен к новогодним праздникам и открытию Года памяти и славы в столице Приамурья. Вход на концерт по пригласительным билетам, взять их можно бесплатно в кассах Общественно-культурного центра и Городского дома культуры.

Театр драмы в 18:00 покажет детективную комедию с одним антрактом «Дура».

Воскресенье, 19 января

Театр кукол в 11:00 покажет сказку «Гуси-лебеди».

Театр драмы приглашает на два спектакля. В 12:00 начнется сказка «Считаю до пяти», а в 18:00 можно будет посмотреть комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

В Доме Саяпина в 12:00 начнется обзорная экскурсия по экспозиции музея «Знакомьтесь, Дом Саяпина», а в 15:00 – мастер-класс по изготовлению ковбойского, стреляющего пульками пистолета «Стреляющий пистолет».

Дом ремесел в 14:30 проведет мастер-класс по гончарному творчеству.

В «Старом городе» ТРЦ «Острова» отметят китайский Новый год. Гостей и жителей Благовещенска ждут концертная программа с участием китайских и российских артистов, творческие мастер-классы, подвижные игры, квесты, фотовыставка и дерево желаний. Начало в 15:00.

Областная филармония приглашает на рождественский концерт Амурского камерного хора «Возрождение». Начало в 15:00.

Суббота и воскресенье, 18 и 19 января

Оба выходных дня в городе будет проходить открытый турнир Благовещенска по зимнему дрифту «Зимний кубок 2020». Место проведения: Чигиринское водохранилище. Начало в 12:40.

В спорткомплексе АмГУ состоится открытый чемпионат и первенство Амурской области по киокусинкай (группа дисциплин «Синкёкусинкай», раздел «Кумитэ») среди мальчиков и девочек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин старше 18 лет. Открытие запланировано на 19 января 12:00.