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Врач: я бы не советовал окунать детей (видео)

Врач: я бы не советовал окунать детей (видео)

Как подготовить организм перед крещенскими купаниями и как позаботиться о нем потом? А главное, чего больше – вреда или пользы приносит ныряние в холодную воду? И нужно ли окунать детей? Эти и другие вопросы корреспондент Альфа ТВ адресовал спортивному врачу благовещенской поликлиники № 3 Аркадию Салатову.

Ранее редакция Амур.инфо публиковала советы для жителей Приамурья от отдела опеки и охраны здоровья. В качестве мер безопасности специалисты рекомендовали окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега; не нырять в прорубь вперед головой; не заплывать под лед; перед купанием разогревать тело, сделав разминку, пробежку.

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#Альфа ТВ #здоровье #ТВ

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