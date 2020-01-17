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17января
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сегодня, 17:43 0

Один из пострадавших в автокатастрофе под Свободным – в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в автокатастрофе под Свободным – в крайне тяжелом состоянии
Фото: Антон Алатко/www.gzt-sv.ru

В результате столкновения автокрана и автомобилей под Свободным пострадали 7 человек. Один из участников аварии находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

Вызов в диспетчерскую скорой медицинской помощи Свободненской больницы поступил в 6:52 утра. В 7:10 к месту происшествия подъехали первые 2 машины скорой помощи. Всего было задействовано 3 выездные бригады скорой. В аварии пострадали 7 мужчин в возрасте от 33 до 58 лет. Все они были доставлены в больницу.

«Четверо после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение. Трое госпитализированы с различными травмами. Один пострадавший был прооперирован, он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии», – сообщили Амур.инфо в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Еще двое участников аварии в состоянии средней тяжести госпитализированы в травмоцентр II уровня. По информации Амур.инфо, один из них – гражданин Турции. Всем пострадавшим врачи Свободненской больницы провели комплекс диагностических мероприятий и оказали всю необходимую помощь. «Пациенты находятся под наблюдением высококвалифицированных специалистов, получают адекватное лечение», – отметили в министерстве.

Фото: Антон Алатко/www.gzt-sv.ru

Как сообщало Амур.инфо, под Свободным столкнулись автокран и два автомобиля – «Нива» и Toyota Corolla. Проводится доследственная проверка.

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#ДТП #медицина #происшествия

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