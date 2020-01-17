Прокуратура Амурской области за год выявила более 90 тысяч нарушений закона

Прокуратура Амурской области огласила итоги работы за минувший, 2019 год. Сотрудники надзорного ведомства выявили больше 90 тысяч нарушений закона. Об этом прокурор Амурской области Руслан Медведев рассказал журналистам на пресс-конференции в пятницу, 17 января.

Почти половина из выявленных в 2019 году нарушений – в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека. В интересах граждан, общества и государства в суды направили более 5 тысяч исковых заявлений на сумму свыше 300 миллионов рублей. За год по результатам прокурорских проверок возбуждено пять уголовных дел о невыплате заработной платы. Должники вернули 179 миллионов рублей, восстановлены права около 3 тысяч граждан.

Прокуратура Амурской области боролась за права дольщиков. В 2019 году ведомством в сотрудничестве с правительством региона проделана большая работа по защите и восстановлению прав участников долевого строительства. В Приамурье было 25 долгостроев и около 700 пострадавших дольщиков.

«В минувшем году прокуратура Амурской области инициировала ряд изменений в региональные правовые акты. Благодаря этому 46 участников долевого строительства ожидают меры поддержки. Кроме того, по нашей инициативе правительство области 30 декабря внесло изменения в нормативные акты, благодаря которым 24 гражданина, не охваченные мерами поддержки, получили право на их предоставление в 2020 году», – сообщил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

Всего прокуроры муниципалитетов выявили более 400 нарушений закона в сфере долевого, градостроительного, земельного и иного законодательства при строительстве многоквартирных домов.

Продолжаются надзорные мероприятия по защите окружающей среды. Всего в этой сфере благодаря участию сотрудников прокуратуры пресечено более 700 нарушений закона.

За год выявлено более 1 600 нарушений прав предпринимателей – этот показатель почти на 8 % превышает показатель 2018 года. «Предприниматели стали чаще обращаться за помощью. В 2019 году к нам обратились 162 предпринимателя, 40 % заявлений было удовлетворено. В основном обращения касаются непрозрачности контрольной деятельности, также просят разъяснить законодательство», – перечислил Руслан Медведев.

Прокуроры Амурской области выявили более 2 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Большая часть нарушений связана с неисполнением госслужащими своих обязанностей, запретов и ограничений, включая предоставление сведений о доходах и расходах.

По постановлениям прокуроров за совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечены более 50 должностных и юридических лиц. Общий размер штрафов превысил 35 миллионов рублей.

В девяти случаях прокурорские проверки завершились возбуждением уголовных дел коррупционной направленности. Суды вынесли обвинительные приговоры по 64 уголовным делам этой категории.

Что касается других преступлений против личности, то в 2019 году в Амурской области отметился рост: учтено почти 19,5 тысячи преступлений. Возросла доля тяжких и особо тяжких деяний, краж, разбоев, грабежей. «Участились случаи мошенничества, а также факты совершений преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Чаще стали совершаться преступления с использованием информационных технологий», – отметил прокурор Амурской области.

Являясь надзорным органом, прокуратура следит за работой правоохранительных органов. В минувшем году удалось выявить несколько фактов волокиты – затягивания расследования дел, незаконные отказы от возбуждения уголовных дел. По этим фактам были приняты соответствующие решения.

Прокуратура Амурской области сотрудничает со средствами массовой информации. В 2019 году ведомство регулярно проводило проверки по статьям, опубликованным в том числе ИА «Амур.инфо». Как сообщили в ведомстве, каждое третье информационное сообщение журналистов было признано обоснованным и повлекло принятие мер прокурорского реагирования.