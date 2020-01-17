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17января
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сегодня, 18:27 1

Житель Ростовской области обманул амурчанина и похитил его деньги

Житель Ростовской области обманул амурчанина и похитил его деньги
Фото: Амур.инфо

В Ивановском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области. Он обвиняется в хищении денежных средств амурчанина путем обмана.

Установлено, что 25-летний безработный мужчина разместил на одном из сайтов объявление: якобы он продает фотокамеру по заниженной стоимости. Житель Ивановского района Амурской области воспринял объявление как достоверное, связался с «продавцом», чтобы обсудить условия сделки. В последующем амурчанин перевел на счет автора объявления 7 900 рублей. Этими деньгами житель Ростовской области распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Его уголовное дело рассмотрит Ивановский районный суд. Жителю Ростовской области грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    не гонялся бы ты (житель Ивановского района) за дармовщиной...

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