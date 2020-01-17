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17января
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сегодня, 18:53 0

Амурчанин избил знакомого, вывез его в лес и пристегнул наручниками к дереву

Амурчанин избил знакомого, вывез его в лес и пристегнул наручниками к дереву
Фото: pixabay.com

В Зее будут судить местного жителя за незаконное лишение свободы и нанесение телесных повреждений знакомому. 33-летний подозреваемый дал признательные показания. Причиной произошедшего явилась личная неприязнь.

Полицейские установили, что амурчанин приехал домой к знакомому и несколько раз ударил его по голове металлическим предметом. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, ему был причинён легкий вред здоровью.

Кроме того, выяснилось, что утром того же дня фигурант вызвал потерпевшего для разговора и отвез его в лес, где пристегнул наручниками к дереву и оставил на некоторое время. Затем отстегнул и отвез домой.

Отделом дознания МО МВД России «Зейский» возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела окончено. Его фигурант предстанет перед судом, сообщает амурское УМВД.

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#Зея #происшествия

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