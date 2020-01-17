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17января
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Девушка наращивала ресницы у практикантки и чуть не лишилась зрения

Девушка наращивала ресницы у практикантки и чуть не лишилась зрения
Фото: Sharon McCutcheon с сайта Pixabay

В Англии девушка попала в больницу после неудачного наращивания ресниц. Женщина не платила за услугу, но едва не лишилась зрения.

По словам 19-летней Лейни Палмер (Lainey Palmer), во время процедуры наращивания неумелая стажерка-косметолог приклеила ей искусственные ресницы к внутренней части века, а не к ресницам. Начинающая специалистка не взяла денег за услугу, но оставила Палмер с воспаленными глазами и поврежденными ресницами, которые позже пришлось удалить.

«Она сильно давила мне на глаза. Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно», – цитирует девушку «Лента.ру».

После процедуры менеджер салона предложил Палмер отклеить ресницы, однако ее глаза болели так сильно, что девушка отказалась. Пострадавшая не смогла терпеть боль и позвонила в больницу. По телефону ей посоветовали немедленно обратиться в ближайшую больницу. Врачи рассказали пострадавшей, что из-за неумелого косметолога она могла лишиться зрения.

Спустя нескольких дней лечения девушку выписали из больницы, однако ей пришлось взять еще два выходных, чтобы восстановиться после неудачной процедуры. И наращённые, и родные ресницы девушки пришлось удалить. В соцсетях Палмер рассказала об опасностях бесплатных услуг и посоветовала тщательнее выбирать мастеров. «Я больше никогда не пойду к стажеру и советую всем своим близким делать также», – написала Палмер.

В июле 2019 года сообщалось о женщине из Хабаровского края, которая вырывала клиентам ногти, придумывая несуществующие болезни. Известно, что некоторые женщины, выступавшие в качестве моделей, вообще потеряли ногти после проведенных мошенницей процедур.

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#жизнь #происшествия

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