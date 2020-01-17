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17января
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В Завитинске автомобиль сбил ребенка и уехал

В Завитинске автомобиль сбил ребенка и уехал
Фото: Амур.инфо

В Амурской области полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло в Завитинске. Автомобиль совершил наезд на ребенка, водитель машины предпочел скрыться.

15 января около 18:00 в районе перекрестка улиц Ульяновской и Первомайской в Завитинске неустановленный автомобиль сбил пешехода 2010 года рождения и скрылся с места происшествия. Ребенок получил телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, автомобиль предположительно светлого цвета – Toyota Mark 2 или Toyota Cresta.

Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, а также о водителе машины, просят незамедлительно сообщить в ОМВД России по Завитинскому району или позвонить по телефонам: 8 (41636) 23-5-49, 8 (41636) 21-1-08.

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#ДТП #Завитинск #происшествия #транспорт

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