В Завитинске автомобиль сбил ребенка и уехал

Фото: Амур.инфо

В Амурской области полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло в Завитинске. Автомобиль совершил наезд на ребенка, водитель машины предпочел скрыться.

15 января около 18:00 в районе перекрестка улиц Ульяновской и Первомайской в Завитинске неустановленный автомобиль сбил пешехода 2010 года рождения и скрылся с места происшествия. Ребенок получил телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, автомобиль предположительно светлого цвета – Toyota Mark 2 или Toyota Cresta.

Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, а также о водителе машины, просят незамедлительно сообщить в ОМВД России по Завитинскому району или позвонить по телефонам: 8 (41636) 23-5-49, 8 (41636) 21-1-08.