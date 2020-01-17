Второй день хоккейных баталий в Китае был непростым для амурчан

Фото: министерство по ФКиС Амурской области

16 и 17 января в китайском городе Бэйань прошли очередные матчи по хоккею между амурскими и китайскими командами. 18 января хоккеисты сразятся на льду Амура уже в Благовещенске.

В четверг младшая команда амурских хоккеистов вышла на первый матч и сразу заявила о себе, выиграв встречу со счетом 4:0.

Командам постарше борьба далась гораздо тяжелее. Если в первый день спортсмены значительно превзошли соперников в числе забитых шайб, то вторые игры и юноши, и ветераны закончили с ничейным счетом – 4:4 и 2:2 соответственно.

В пятницу мальчики 11-12 лет провели вторую игру также на равных. Счет 2:2, сообщает министерство по ФКиС Амурской области.

Команды уже возвращаются в Благовещенск, где 18 января проведут еще по одной игре на открытой площадке на льду Амура. Матчи начнутся в 13 часов.

Выход к площадке будет осуществляться по пригласительным билетам и паспортам. С берега наблюдать за играми смогут все желающие. Для них установят экран, на котором будет вестись прямая трансляция матчей. Там же организуют полевую кухню с горячим чаем и кашей. Для болельщиков будет работать фотозона.