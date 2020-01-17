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Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Фото: pixabay.com

Роскачество рассказало, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Центр цифровой экспертизы ведомства советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков. Эксперты считают, что консультанты в залах могут отпугнуть злоумышленников.

Ведомство также рекомендует быть внимательными с устройствами в отдельных помещениях, доступ к которым расположен с улицы. Банк не должен предлагать ввести пин-код для входа в помещение, отмечают специалисты.

Ведомство советует проверять банкоматы на наличие скиммеров (накладок на слоты для считывания карт), а при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Вставлять карту в устройство специалисты рекомендуют только тогда, когда на экране банкомата появилась заставка банка. Клиентам, которые заподозрили, что воспользовались банкоматом с установленными мошенническими устройствами, эксперты рекомендуют заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк.

Роскачество также не рекомендует вынимать из банкомата карту, которую забыл забрать предыдущий клиент. «Вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со "свидетелем" и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета», — пояснили эксперты. Пользователям, оказавшимся в этой ситуации, следует вызвать полицию, чтобы отпугнуть мошенников, пишет РБК.

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#финансы

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