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17января
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сегодня, 17:13 0

На теплотрассе Благовещенского детского дома произошел порыв

На теплотрассе Благовещенского детского дома произошел порыв
Фото: pixabay.com

В селе Садовое произошел порыв на теплотрассе. Коммуникации находится в ведении Благовещенского детского дома. В социальном учреждении нет специалистов, которые могли бы отремонтировать участок трубы.

Решение помочь учреждению приняли в АКС. Ремонт начнется в 9:00 18 января.

«Бригада АКС уже 17 января определилась с примерным местом дефекта. Порыв на теплотрассе не сказывается на температурном режиме учреждения, дети в тепле», – сообщили в пресс-службе Амурских коммунальных систем.

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#ЖКХ #происшествия

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