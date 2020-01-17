Сотрудников мэрии Благовещенска накажут за случившееся в приюте «Дружок»

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с марта 2018 года по январь 2019 года в приюте для собак животных не кормили и не давали им пить. В результате больше 30 собак погибли, остальных спасли волонтеры. Владелец приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев был признан виновным по уголовному делу о жестоком обращении с животными.

На содержание приюта он получал деньги из бюджета – больше 1,6 миллиона рублей. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению.

«В следственном отделе следственного управления по Благовещенску завершается расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе" в отношении должностных лиц администрации Благовещенска. По завершении работы мы дадим оценку законности принятого решения», – прокомментировал прокурор Благовещенска Александр Александров.

Статья, по которой обвиняются должностные лица городской администрации, предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.

Что касается Золотарева, то приговор в его отношении не вступил в законную силу. «Он был признан виновным в совершении преступления и получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Законность приговора была проверена, позиция прокурора совпала с решением суда. Оснований для обжалования приговора установлено не было. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Амурский областной суд рассмотрит дело. Дату рассмотрения еще не назначили», – объяснил начальник уголовно-судебного отдела Виталий Чирей.

Проблема бродячих собак находится на контроле прокуратуры Амурской области. Как сообщил прокурор Амурской области Руслан Медведев, этот вопрос касается не только Благовещенска, но и других населенных пунктов Приамурья. «Мы видим, что ситуация требует пристального внимания. Будем проводить коллегию по итогам работы за 2019 год. Рассмотрим этот вопрос и примем решение о проведении соответствующих проверок в первом полугодии 2020 года», – пообещал Руслан Федорович.

В Благовещенске муниципальные контракты на отлов бродячих собак некоторое время вообще не проводились. «Проверка, проведенная в апреле 2019 года, выявила факт длительного бездействия по назначению и проведению конкурсных процедур – свыше четырех месяцев не проводились конкурсные процедуры. В декабре 2019 года был выявлен факт недостаточного освоения денежных средств, выделенных из бюджета Амурской области. По всем этим фактам были применены меры прокурорского реагирования и конкурсные процедуры назначили. В настоящее время действует порядка 15 муниципальных контрактов», – сообщил прокурор Благовещенска Александр Александров.