Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 3

Депутат Госдумы от Амурской области рассказал, почему проголосовал за Мишустина

Депутат Госдумы от Амурской области рассказал, почему проголосовал за Мишустина
Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин 16 января на пленарном заседании поддержал кандидатуру нового премьер-министра России Михаила Мишустина. Андрей Кузьмин прокомментировал свое решение.

«Михаил Владимирович Мишустин – человек, имеющий высшее инженерное образование, соответственно, и мыслит он совершенно по-другому, просчитывает каждый шаг. Современной России необходимы перемены. "Январский переворот", как назвали это СМИ, назревал уже давно.

Прежний кабмин распущен. На пленарном заседании никто из других фракций не проголосовал против. Кстати, такое впервые в истории Госдумы по вопросу рассмотрения кандидатов на пост премьер-министра. Выводы делать рано, посмотрим на дальнейшую стратегию теперь уже председателя правительства РФ, в лице Михаила Владимировича. Надежда всегда умирает последней, да и лодку раскачивать рано», – прокомментировал Амур.инфо парламентарий Андрей Кузьмин.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин внес на должность премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ. На пленарном заседании 16 января народные избранники должны были проголосовать за или против. В итоге парламент дал согласие на назначение Михаила Мишустина. За проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, голосов против не было.

Просмотров всего: 259

#российская власть

распечатать


Экономика 9

На создание авиакомпании в ДФО потратят до 30 миллиардов рублей
Власть 3

СМИ назвали Михаила Мишустина автором музыки двух песен Григория Лепса (видео)
Общество

В России введут почетное звание «Город трудовой доблести»: обзор прессы
Власть 2

Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    40 минут назад

    угу- известный воровайка.навальняш у него немало имущества нашел

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    22 минуты назад

    retrogrугу- известный воровайка.навальняш у него немало имущества нашел


    Инженер, композитор - как же без имущества. Навальняш - лох освоивший компутер - по 15 раз в год за рубеж гоняет - откуда бабки не говорит. А тут глава ФНС - там не просто имущество должно быть, а миллиардов 20 долларов.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 минут назад

    Кузьмин сам обманом пролез в думу...Его мнением можно смело пренебречь.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь