Депутат Госдумы от Амурской области рассказал, почему проголосовал за Мишустина

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Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин 16 января на пленарном заседании поддержал кандидатуру нового премьер-министра России Михаила Мишустина. Андрей Кузьмин прокомментировал свое решение.

«Михаил Владимирович Мишустин – человек, имеющий высшее инженерное образование, соответственно, и мыслит он совершенно по-другому, просчитывает каждый шаг. Современной России необходимы перемены. "Январский переворот", как назвали это СМИ, назревал уже давно.

Прежний кабмин распущен. На пленарном заседании никто из других фракций не проголосовал против. Кстати, такое впервые в истории Госдумы по вопросу рассмотрения кандидатов на пост премьер-министра. Выводы делать рано, посмотрим на дальнейшую стратегию теперь уже председателя правительства РФ, в лице Михаила Владимировича. Надежда всегда умирает последней, да и лодку раскачивать рано», – прокомментировал Амур.инфо парламентарий Андрей Кузьмин.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин внес на должность премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ. На пленарном заседании 16 января народные избранники должны были проголосовать за или против. В итоге парламент дал согласие на назначение Михаила Мишустина. За проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, голосов против не было.