В Белогорске жителей подключили к высокоскоростному интернету

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске жителей частного сектора подключили к интернету по современной мультисервисной технологии GPON. Теперь семьи, проживающие в микрорайоне Транспортный, смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и цифровыми услугами связи, в том числе интерактивным телевидением, телефонией, сервисами «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

«Вопрос интернетизации отдаленных районов Белогорска обсуждали и решали на межведомственных встречах, направленных на цифровизацию города, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – Проходили рабочие совещания с участием Ростелекома, полиции, заместителей под моим руководством. Теперь жители частного сектора могут пользоваться современными технологиями. Ростелеком молодцы!»

Провайдер проложил около 20 километров волоконно-оптических линий связи. К технологии GPON подключились свыше 660 домохозяйств Белогорска. Раньше жители микрорайона могли пользоваться только мобильным интернетом и жаловались на качество сигнала.

«Внедрение современных технологий, безусловно, повышает качество жизни населения, – говорит директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол. – Граждане получают доступ к глобальной сети, с помощью которой оперативно решают свои бытовые задачи, пользуются государственными услугами в режиме онлайн и многое другое. Поэтому строительство оптики в населенных пунктах и развитие телеком-сети в области является одной из приоритетных задач “Ростелекома”».

Технология GPON позволяет подключить каждого абонента к интернету по волоконно-оптическим линиям связи, обеспечив скорость доступа до 1 Гбит/с. Оптический кабель проводится в каждую квартиру или дом абонента, а сигнал передается по волокну посредством световых импульсов, а не с помощью электричества. Это гарантирует передачу данных на высоких скоростях и стабильность интернет-соединения. Кроме того, оптическому волокну не страшны погодные условия, коррозия и прочие внешние воздействия. Подключиться к интернету по технологии GPON могут не только жители, но и коммерческие, социальные объекты населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.