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Скандал набирает обороты: Авербух не стал отмалчиваться и ответил Рудковской

Скандал набирает обороты: Авербух не стал отмалчиваться и ответил Рудковской
Фото: instagram.com/averbukhofficial/?hl=ru

Яна Рудковская обвинила знаменитого фигуриста Илью Авербуха в незаконном использовании хита Димы Билана в ледовом спектакле, который транслировался по «Первому каналу». Илья Авербух не остался в стороне и ответил на обвинения Рудковской.

Заслуженный мастер спорта России уверен, что не нарушал авторских прав, и композиция включена в шоу на законных основаниях. «Право на публичное исполнение фонограмм было получено нами в рамках подписанного договора от 04.04.2019 г. со "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности". Насколько мне известно, Первый канал осуществил телевизионный показ шоу на основании лицензионного договора с вышеуказанным учреждением. Мы действовали исключительно в рамках законодательства РФ», – цитирует Авербуха StarHit. Также фигурист уточнил, что автор текста и музыки песни «Держи» Денис Ковальский получил денежные отчисления за использование хита.

Рудковская вновь не смогла промолчать и посчитала Авербуха некомпетентным в решении юридических вопросов. «Господи, кто-нибудь объясните профессионалу Илье Авербуху, что нельзя так путаться в элементарных вещах. Есть вопросы к отсутствию лицензий по другим видам использования фонограммы. Это, как следствие, нарушение права как смежного, так и авторского», – возмутилась продюсер.

С января 2020 года Яна Рудковская неоднократно скандалила с Авербухом. Первый ее выпад был связан с тем, что Илья Авербух мало платит Евгении Медведевой за выступления в его шоу.

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#шоу-бизнес

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