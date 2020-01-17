Депутаты амурского заксобрания окунутся в купель на Крещение

Фото: Амур.инфо

Депутаты Законодательного собрания Амурской области решили окунуться в купель на Крещение. Ожидается, что это будет пять народных избранников.

Принять участие в традиционных крещенских купаниях планируют председатель заксобрания, секретарь амурского отделения «Единой России» Вячеслав Логинов, зампредседателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов, член комитета по вопросам экономики и собственности области, сторонник партии «Единая Россия» Юрий Кушнарь, депутат от ЛДПР Анатолий Осипов и глава комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту беспартийный Евгений Тюхаев.

Как сообщает пресс-служба областного законодательного органа, парламентарии окунутся в ледяную прорубь 19 января на Зее в районе Амурской, 1. Также окунуться в Благовещенске можно будет на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия, 1.

Всего в Амурской области организуют 20 мест для купания. У иорданей развернут пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.

Список мест организации купелей в Амурской области: