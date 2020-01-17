Депутаты амурского заксобрания окунутся в купель на Крещение
Депутаты Законодательного собрания Амурской области решили окунуться в купель на Крещение. Ожидается, что это будет пять народных избранников.
Принять участие в традиционных крещенских купаниях планируют председатель заксобрания, секретарь амурского отделения «Единой России» Вячеслав Логинов, зампредседателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов, член комитета по вопросам экономики и собственности области, сторонник партии «Единая Россия» Юрий Кушнарь, депутат от ЛДПР Анатолий Осипов и глава комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту беспартийный Евгений Тюхаев.
Как сообщает пресс-служба областного законодательного органа, парламентарии окунутся в ледяную прорубь 19 января на Зее в районе Амурской, 1. Также окунуться в Благовещенске можно будет на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия, 1.
Всего в Амурской области организуют 20 мест для купания. У иорданей развернут пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.
Список мест организации купелей в Амурской области:
- город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
- город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
- село Белогорье, ключ на въезде в село;
- поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
- город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
- город Сковородино, ГТС (плотина);
- город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
- Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
- Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
- Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
- Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
- Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
- Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
- Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
- Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
- Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
- Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
- город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
- город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
- город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.
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