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17января
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сегодня, 16:44 1

Депутаты амурского заксобрания окунутся в купель на Крещение

Депутаты амурского заксобрания окунутся в купель на Крещение
Фото: Амур.инфо

Депутаты Законодательного собрания Амурской области решили окунуться в купель на Крещение. Ожидается, что это будет пять народных избранников.

Принять участие в традиционных крещенских купаниях планируют председатель заксобрания, секретарь амурского отделения «Единой России» Вячеслав Логинов, зампредседателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов, член комитета по вопросам экономики и собственности области, сторонник партии «Единая Россия» Юрий Кушнарь, депутат от ЛДПР Анатолий Осипов и глава комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту беспартийный Евгений Тюхаев.

Как сообщает пресс-служба областного законодательного органа, парламентарии окунутся в ледяную прорубь 19 января на Зее в районе Амурской, 1. Также окунуться в Благовещенске можно будет на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия, 1.

Всего в Амурской области организуют 20 мест для купания. У иорданей развернут пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.

Список мест организации купелей в Амурской области:

  1. город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
  2. город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
  3. село Белогорье, ключ на въезде в село;
  4. поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
  5. город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
  6. город Сковородино, ГТС (плотина);
  7. город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
  8. Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
  9. Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
  10. Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
  11. Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
  12. Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
  13. Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
  14. Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
  15. Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
  16. Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
  17. Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
  18. город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
  19. город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
  20. город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    10 минут назад

    ...А по-моему, от хорошей жизни в прорубь не полезешь.

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