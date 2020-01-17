Жильцы дома в центре Благовещенска терпят нашествие маленьких мышей (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба от жителей дома в центре Благовещенска. Там наблюдается нашествие мышей.

Как сообщила агентству по телефону одна из горожанок на условиях анонимности, 4-этажный кирпичный дом находится по адресу: улица Ленина, 45. «Дня четыре назад по квартире просто начали бегать мыши, причем маленькие такие», – говорит благовещенка. Грызунов запечатлели на фото и видео.

«Кошка их ловит. Травить [мышей], понятно, хочется, но мы не можем этого делать по той причине, что у нас есть домашнее животное. Оно может наесться этой отравы и просто умереть», – продолжает собеседница.

По ее словам, обращения в управляющую компанию дома не помогают: «Ничего не решается».

В управляйке ИА «Амур.инфо» пояснили, что проблему, если она подтвердится, будут решать. «Люди сделали заявку сегодня по обработке от грызунов из подвалов и чердаков», – сказал собеседник, уточнив, что заявка сделана старшей дома. Сначала проведут обследование. «Так как заявка поступила только сегодня, соответственно, она на понедельник», – объясняют в УК.

Ранее на мышей жаловались жители двух других домов в Благовещенске: на улицах Островского и Забурхановской.