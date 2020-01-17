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17января
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сегодня, 16:04 5

Жильцы дома в центре Благовещенска терпят нашествие маленьких мышей (фото, видео)

Жильцы дома в центре Благовещенска терпят нашествие маленьких мышей (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба от жителей дома в центре Благовещенска. Там наблюдается нашествие мышей.

Как сообщила агентству по телефону одна из горожанок на условиях анонимности, 4-этажный кирпичный дом находится по адресу: улица Ленина, 45. «Дня четыре назад по квартире просто начали бегать мыши, причем маленькие такие», – говорит благовещенка. Грызунов запечатлели на фото и видео.

«Кошка их ловит. Травить [мышей], понятно, хочется, но мы не можем этого делать по той причине, что у нас есть домашнее животное. Оно может наесться этой отравы и просто умереть», – продолжает собеседница.

По ее словам, обращения в управляющую компанию дома не помогают: «Ничего не решается».

В управляйке ИА «Амур.инфо» пояснили, что проблему, если она подтвердится, будут решать. «Люди сделали заявку сегодня по обработке от грызунов из подвалов и чердаков», – сказал собеседник, уточнив, что заявка сделана старшей дома. Сначала проведут обследование. «Так как заявка поступила только сегодня, соответственно, она на понедельник», – объясняют в УК.

Ранее на мышей жаловались жители двух других домов в Благовещенске: на улицах Островского и Забурхановской.

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#животные #ЖКХ

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    хорошенькие мышата)))))

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...случайно не Молинская управляйка обслуживает дом? ежли его,то хрен дождетесь нормальной обработки. максимум купят несколько пакетов дешевенькой отравы и разложат в подвале.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    а почему бездомных собак нельзя травить, а мышей можно? Что за несправедливость?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    у кого-то джунгарики расплодились))) странно, уж очень длинные задние лапки??? и голова по отношению к туловищу большая....

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    И вообще не похожа на серенькую мышку, к тому же, она какая то "уколотая".

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