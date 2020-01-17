Стало известно состояние найденной в клетке 10-летней россиянки

15 января в городе Карасук Новосибирской области пропала десятилетняя девочка. Спустя два дня ее нашли в клетке в подвале одного из общежитий.

Один из волонтеров рассказал, что Алену достали из подвала здания на улице Тургенева. Отыскать школьницу помог кинолог Алексей Рассолов с собакой. Он увидел маленькое пространство под настилом в подвале – именно там находился ребенок. Спустя некоторое время к общежитию подъехали отец девочки и скорая помощь.

Школьница оказалась истощена и была без сознания, ее забрали в больницу. Как она попала в клетку, пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Алена потерялась 15 января. Девочка задержалась после уроков, и ее возле школы встретил отец. Мужчина отправил ребенка домой, а сам вместе с женой пошел в банк. Вернувшись в квартиру, супруги увидели, что дочери нет дома, и обратились в полицию.

В больнице девочку поместили в реанимацию, но уже в ближайшее время ее переведут в общую палату. На теле несовершеннолетней не обнаружили следов насилия или травм.

По информации Life, девочка еще слаба, но уже поговорила с мамой. «Когда мама разговаривала с ней, то спросила: "Почему ты спряталась? Тебя же искали". Девочка сказала, что боялась полиции», – рассказал очевидец.